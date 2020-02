Al meer dan 10.000 reizigers van Thomas Cook zijn terugbetaald

Het Garantiefonds Reizen heeft de voorbije twee maanden ongeveer een kwart van de terugbetalingsdossiers na het faillissement van touroperator Thomas Cook verwerkt. Er werd al zowat 8 miljoen euro terugbetaald aan 11.000 reizigers, aldus directeur Mark De Vriendt. Intussen lijkt het erop dat reizigers zich sinds het faillissement bewuster zijn van het belang van financiële bescherming wanneer ze een reis boeken.

Thomas Cook in België werd eind september failliet verklaard, nadat de gelijknamige Britse moedermaatschappij eerder was omgevallen. Daarop werd het Garantiefonds Reizen, opgericht en gefinancierd door de reissector, ingeschakeld om eerst de circa 13.000 gestrande reizigers naar huis te brengen en dan om diegenen die door het faillissement hun reisplannen in het water zagen vallen, terug te betalen.

Eind november kon het fonds de eerste reizigers terugbetalen. Sindsdien werden ongeveer 5.000 van de verwachte 20.000 dossiers verwerkt, goed voor 8 miljoen euro die werd terugbetaald aan 11.000 reizigers. “De meeste grote dossiers, van mensen die hun reis al volledig hadden betaald, zijn ongeveer afgewerkt”, aldus Mark De Vriendt. “Nu zijn we bezig met kleinere bedragen, bijvoorbeeld van voorschotten die al betaald waren.”

Het Garantiefonds Reizen verwacht nog altijd dat tegen mei het overgrote deel van de claims van getroffen reizigers afgehandeld zal zijn.