Man uit Torhout krijgt zes maanden cel voor doodsbedreigingen aan nicht omdat ze geen ‘goeiendag’ wilde zeggen

Torhout - Een 33-jarige man uit Torhout is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf voor belaging en doodsbedreigingen. Yves B. dreigde onder andere het gezin van zijn nicht ‘één voor één af te maken’. Het conflict begon naar aanleiding van een kerstfeest.

Op kerstavond 2017 was Yves B. aanwezig op een familiefeest. Zijn nicht zou toen echter haar ongenoegen geuit hebben over de aanwezigheid van de beklaagde, die kort daarvoor vrijgelaten was uit de gevangenis. Toen ze op 16 maart 2018 op een trouwfeest van een andere nicht blijkbaar geen ‘goeiendag’ wilde zeggen, sloegen bij B. de stoppen door.

Volgens het parket bestookte hij het slachtoffer met weinig verhullende berichten. “Stuk stront”, “Vuil wijf” en “Ooit maak ik u kapot” stuurde hij onder andere. B. dreigde ook zijn nicht, haar man en twee kinderen één voor één af te maken. Nochtans stond de beklaagde op dat moment onder voorwaarden door een veroordeling tot tien maanden cel met probatie-uitstel. Bovendien had hij van de onderzoeksrechter voorwaarden gekregen in een drugszaak. Voor die feiten werd hij uiteindelijk tot 37 maanden effectieve celstraf veroordeeld.

De verdediging vroeg onder andere om rekening te houden met de autismespectrumstoornis van de man. “Het was een blaffende hond, hij ging niet bijten”, pleitte meester Elke Casier ook. Door zijn verblijf in de gevangenis zou zijn drugsverslaving verleden tijd zijn. In die omstandigheden vroeg de verdediging tevergeefs om een werkstraf.