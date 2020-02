PODCAST. Kapster Julie Quintens (24) werd gewurgd door haar oude buurjongen

Julie Quintens (24), een lieve kapster uit Tienen, had geen vijanden. Toch werd ze op klaarlichte dag gewurgd in haar eigen huis. Een week lang was haar dood een compleet mysterie. Tot de politie via een knap staaltje speurwerk bij een verrassende verdachte uitkwam.

In deze aflevering duiken we in de zaak-Julie Quintens, die berecht wordt voor het Hof van Assisen in Leuven. We blikken ook terug op het ophefmakende euthanasieproces rond de dood van Tine Nys, waar de drie artsen volledig werden vrijgesproken.

