“Het ruikt hier naar de dood”: honderden koala’s gedood door boer in Australië

Australië is nog niet hersteld van de bosbranden die het land maanden in hun greep hielden en waarbij naar schatting 8.000 koala’s omkwamen, of een nieuw drama heeft de bedreigde diersoort getroffen: op een boerderij in de staat Victoria zijn wel tot 100 dieren gedood door een boer die landbouwgrond wilde omploegen.

Boer Keith Troeth ontboste in november met een bulldozer 60 hectare grond op zijn eucalyptusboerderij. Volgens de Australische wet had de man eerst het aantal aanwezige koala’s moeten becijferen en voorzorgsmaatregelen moeten nemen om de dieren te redden, maar dat lijkt niet gebeurd te zijn. Het resultaat: dierenrechtenactivisten die met tranen in de ogen tot wel honderd dode dieren uit de recent omgeploegde grond op de boerderij halen.

“Het ruikt hier naar de dood”, getuigt activiste Helen Oakley in tranen in een video. “Overal liggen dode koala’s, dode moeders met hun kinderen.” Volgens de vrouw waren verschillende dieren zo erg toegetakeld dat ze geëuthanaseerd moesten worden.

Ontkenning

De Australische overheid is een onderzoek gestart en dreigt de boer in kwestie te vervolgen, maar de man zelf ontkent ten stelligste dat hij verantwoordelijk is voor de dood van de dieren. “Het aantal koala’s is serieus aangedikt door de activisten”, stelt hij. “En de meeste kwamen bovendien om door de honger, niet door mijn toedoen.”

Volgens kenners kwamen er door de bosbranden in de staat New South Wales minstens 8.000 koala’s om het leven, ongeveer een derde van de hele populatie. Er wordt dan ook gevreesd voor het voortbestaan van de soort in bepaalde regio’s.