Zedelgem - Sterrenchef Kristof Marannes sluit de deuren van z’n zaak Ter Leepe in Zedelgem. Dat meldt KW.be.

Na meer dan 40 jaar houdt Ter Leepe er op 30 oktober mee op. Kristof Marannes nam de zaak in 2005 over van zijn vader en maakte het tot het sterrenrestaurant dat het nu is, met nieuwe gerechten en een andere keuken. In 2006 won hij de Zilveren Pollepel, in 2009 al volgde de Michelinster.

In 2018 sloot Hertog Jan, dat andere sterrenrestaurant uit Zedelgem, al de deuren.