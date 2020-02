90-jarige overleeft nacht in gracht in Arendonk

Arendonk - In Arendonk in de Antwerpse Kempen is maandagochtend een 90-jarige man aangetroffen in een gracht nadat hij daar zondagnamiddag in gesukkeld was toen hij panne had met zijn scooter. Dat zegt de lokale politie van de zone Kempen Noord-Oost. Ondanks het feit dat hij de nacht in de gracht moest doorbrengen, verkeerde de man in goede gezondheid.

Politie en brandweer trokken maandagochtend naar het jaagpad naast het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, waar een bezorgde fietser de hulpdiensten had gebeld omdat hij een scooter had zien liggen zonder bestuurder in de buurt. Er werd een korte zoekactie gestart, maar die leverde niet meteen iets op. Net toen de brandweerploeg wilde vertrekken, merkte ze een 90-jarige man op die in de gracht zat.

De man verklaarde dat hij zondagnamiddag in panne was gevallen met zijn scooter en vervolgens in de gracht was gesukkeld toen hij hulp wilde zoeken. Hij geraakte niet meer op eigen kracht uit de kant. Zijn vrouw had zondagavond aangifte gedaan van zijn verdwijning. Het slachtoffer werd uit zijn benarde positie geholpen en ter controle naar het ziekenhuis gebracht.