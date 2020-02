Mooi: Betis-kapitein Joaquin beloont bejaarde dame voor haar volharding met truitje

Real Betis-kapitein Joaquin heeft een dame op leeftijd heel gelukkig gemaakt. De Spaanse winger werd er door clubmedewerkers op attent gemaakt dat hij een bejaarde supporter had die om zijn truitje vroeg. Het probleem: Joaquin had op zijn 38ste net zijn allereerste hattrick uit zijn carrière gemaakt, en wilde het shirt liever zelf bijhouden.

Toen de club enkele weken later bekendmaakte het contract van Joaquin te verlengen tot 2021, stond de dame in kwestie alweer op de eerste rij, en liet ze niet na de kapitein van Betis te laten weten dat ze nog steeds op zijn shirtje hoopte. Gelukkig voor haar blijkt Joaquin over een goed geheugen te beschikken. Afgelopen weekend bezorgde hij de volhardende supporter na afloop van de wedstrijd toch nog het truitje dat ze zo graag wilde hebben.

A captain always keeps his promises ??????@joaquinarte pic.twitter.com/Ge8BmWegSi — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) February 3, 2020

Joaquin, die in 2000 doorbrak, geldt in Betis als absoluut clubicoon. Hij speelde in totaal al ruim zeshonderd wedstrijden op het hoogste niveau.