Opa (70) die zich jarenlang vergreep aan drie minderjarige kleinzonen hoeft niet naar de cel

Ardooie - Een 70-jarige man uit Roeselare heeft in de Brugse strafrechtbank achttien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor aanranding op de eerbaarheid van zijn drie minderjarige kleinzonen. Twee van hen waren bij aanvang van het jarenlange misbruik amper zes jaar oud.

De bal ging aan het rollen toen de mama van een van de jongens op 2 februari 2017 naar de politie stapte om klacht in te dienen tegen haar vader J.C. Haar zoon had haar verteld hoe zijn opa hem vanaf zijn zesde tot zijn dertiende levensjaar herhaaldelijk had aangerand door zijn geslachtsdeel te betasten. J.C. werd opgepakt voor verhoor en ging meteen tot bekentenissen over. Volgens de man wat het misbruik in 2008 begonnen toen zijn kleinzoon op een avond bij hem in bed sliep. J.C. bekende dat hij tussen 2006 en 2011 gelijkaardige feiten had gepleegd met twee andere kleinzonen. Toch was hij naar eigen zeggen geen pedofiel. “Want ik voel me niet aangetrokken tot jonge mannen”, stelde hij. Maar bij een huiszoeking op 21 november 2017 trof de politie op zijn laptop wel 173 pornografische foto’s van minderjarige jongens aan.

J.C. werd na zijn arrestatie meteen weer onder voorwaarden gelost door de onderzoeksrechter. Sindsdien volgt hij therapie. De rechter gaf hem maandag achttien maanden voorwaardelijke celstraf. Een van die voorwaarden is de therapie verderzetten. Daarnaast is J.C. ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Slechts één kleinzoon stelde zich burgerlijke partij in de zaak en kreeg van de rechter een schadevergoeding van 4.000 euro toegekend. Aan de ouders kende de rechter elk 1.500 euro toe. (AFT)