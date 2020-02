Voyeur fotografeert kind van vier op strand van Oostende: “Hij lijdt aan jongdementie en verzamelwoede”

Oostende / Kortenberg - De strafrechter in Brugge heeft de internering bevolen van een 56-jarige man uit Erps-Kwerps die een naakt kind fotografeerde op het strand van Oostende.

Het vierjarige jongetje was zich op 24 augustus vorig jaar aan het omkleden toen D.H. de ouders aansprak en op amper een meter afstand zijn slachtoffer in het geniep fotografeerde met zijn gsm. De moeder kreeg dit in de gaten waarop de vader D.H. hierop aansprak en in zijn smartphone diverse naaktfoto’s zag staan, waaronder ook beelden van zijn zoon.

Sfeerbeeld van het strand

Toen de politie ter plekke kwam was D.H. de beelden aan het wissen. De man beweerde dat het jongetje per ongeluk in zijn foto’s was terechtgekomen. “Ik wou een sfeerbeeld maken van heel het strand”, verklaarde hij. Maar het parket besloot om hem toch voor de rechter te dagen wegens voyeurisme. “Onderzoek wees uit dat de beklaagde 2076 seksgerelateerde websites bezocht en daarbij een voorkeur had voor tieners en jonge vrouwen”, stelde de procureur tijdens het proces. “Psychiatrisch onderzoek wees echter uit dat hij geestesgestoord is. Die stoornis lag aan de basis van de feiten.”

Advocaat Mathieu Langerock verzette zich tegen de internering. “Mijn cliënt is jongdement en kampt bovendien met verzamelwoede. Zo verzamelt hij filmpjes van allerhande aard.” Langerock vroeg een voorwaardelijke celstraf voor D.H., maar de rechter ging daar maandag niet op in. D.H. zit sinds de feiten in de cel. (AFT)