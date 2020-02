Roemeense dievenbende richt zich op diefstal van sportduiven: “Prijsbeest van 200.000 euro plots uit duiventil weg”

Ranst - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie Roemenen veroordeeld tot dertig maanden cel en 1.200 euro boete voor de diefstal van 55 sportduiven, waaronder enkele echte prijsbeesten. De beklaagden moeten de eigenaar, een duivenmelker uit Ranst, een schadevergoeding van 220.483 euro definitief betalen, alsook 100.000 euro provisioneel.

Toen Frans Bungeneers op 14 november 2016 naar zijn duiventil ging, moest hij tot zijn ontzetting vaststellen dat de helft van zijn duiven gestolen was. Ook topduif ‘Iron Lady Ellie’, met een waarde van 200.000 euro, was verdwenen. De diefstal zorgde voor veel ophef in het internationale duivenmelkersmilieu. Bungeneers en ook de politie ontvingen verschillende tips. Die wezen telkens in de richting van de beklaagden, die de duiven op bestelling zouden hebben gestolen.

Tijdens een huiszoeking bij Vasile P. (47) werd een duif gevonden die in 2012 gestolen werd in Lokeren. Petru-Ionel C. (30) had vijf duiven die in 2016 - tien dagen voor de inbraak bij Bungeneers - gestolen waren in Nederland. Een getuige verklaarde bovendien dat hij ook twee duiven van Bungeneers bij hem gezien had. Petru-Ionel C. zou ze van Vasile O. (44) gekocht hebben, die de eigenlijke diefstal gepleegd zou hebben.

LEES OOK. “Mijn beste Barcelonaduif is weg” (+)

De drie Roemenen, die elkaar kennen van een duivenvereniging, ontkenden iedere betrokkenheid bij de diefstal. Uit hun afgeluisterde telefoongesprekken bleek echter het tegendeel. De diefstal bij Bungeers werd druk besproken en ze waren ook ongerust over de huiszoekingen. Zo kreeg Vasile P. in een van de getapte gesprekken de vraag of hij “ze op tijd verhuisd had”, waarop hij bevestigend antwoordde.

Te groot risico

“Het gevoerde onderzoek heeft zonder enige twijfel uitgewezen dat beklaagden deel uitmaken van een vereniging, die gericht is op het stelen van dure prijsduiven om deze door te verkopen of om ermee te kweken”, oordeelde de rechtbank.

De duiven van Bungeneers werden nooit teruggevonden. De dieren waren ook niet verzekerd, omdat verzekeringsmaatschappijen dat een te groot risico vinden. De duiven kunnen de weg kwijt raken of tegen een hoogspanningskabel vliegen. Bungeneers vorderde daarom 701.500 euro schadevergoeding van de beklaagden.

De rechtbank kende hem voor 53 duiven al een definitieve schadevergoeding toe. Voor de twee prijsduiven ‘Iron Lady Ellie’ en ‘Lilly’ kreeg hij 100.000 euro provisioneel, omdat Bungeneers nog geen stukken kon voorleggen van hun precieze waarde.