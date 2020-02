Joaquin Phoenix klaagt systematisch racisme in Hollywood aan. Zijn de belangrijkste filmprijzen ter wereld echt witter dan wit?

Phoenix stak de hand ook in eigen boezem. “Ik schaam me om te zeggen dat ik deel ben van het probleem.” Foto: ISOPIX

De beste acteur van het voorbije jaar, Joaquin Phoenix, heeft in zijn dankspeech op de BAFTA’s uitgehaald naar een té blank Hollywood. “We moeten het systematisch racisme erkennen en er een einde aan maken.” De lijstjes met genomineerden voor de belangrijkste filmprijzen ter wereld tonen inderdaad weinig diversiteit: witter dan wit en heel mannelijk.

Hij draagt om ecologische redenen maar één maatpak op alle awardshows waarin hij moet opdraven. Samen met Leonardo DiCaprio was hij ook al verantwoordelijk voor het veganistische diner – een primeur – op de Golden Globes. Om maar te zeggen: Joaquin Phoenix haalt regelmatig het nieuws met zijn activisme. Ook de uitreiking van de belangrijkste Britse filmprijzen liet hij zondagavond niet voorbijgaan zonder een statement te droppen. Phoenix, die de BAFTA voor beste acteur kreeg, gebruikte zijn spreekminuten dit keer om het systematische racisme in Hollywood aan te klagen.

“Ik sta hier met een dubbel gevoel omdat zoveel van mijn collega-acteurs die dit verdienen niet hetzelfde voorrecht hebben. Ik denk dat we een heel duidelijk bericht sturen naar gekleurde mensen dat ze hier niet welkom zijn. Allemaal mensen die zoveel bijgedragen hebben aan ons medium en onze branche.”

Phoenix wil dat Hollywood het systematische racisme erkent en er een einde aan maakt. “Dat is de plicht van de mensen die dit systematisch racisme creëerden, het in stand houden en ervan profiteren.”

Ook Oscars weinig divers

Ook voor de Oscars, die volgende week zondag uitgereikt worden, maakt alleen de gekleurde Cynthia Erivo een kans als beste actrice voor haar rol in Harriet. Ook de vrouwelijke regisseurs Greta Gerwig (Little Women) of Lulu Wang (The Farewell) ontbreken op de shortlists voor de BAFTA’s, de Golden Globes en de komende Oscars. Volgens sommige filmexperts omdat de leden van de Academy voornamelijk blanke mannen zijn. De Academy leverde wel al enkele inspanningen: het aantal gekleurde leden is de laatste jaren verdubbeld tot 16 procent en het aantal vrouwelijke leden is gestegen van een kwart van alle leden tot 32 procent. Maar voor velen is en blijft er een groot onevenwicht.

Hollywoodkenner en filmregisseur Jan Verheyen ziet het systematische racisme dat Phoenix en zijn vele medestanders veroordelen niet. “Ik ben er zeker van dat de mensen die mogen stemmen voor de BAFTA’s of de Oscars dat in eer en geweten doen. Ze kiezen niet tégen iets, maar gewoon vóór de beste film, de beste acteur of actrice, het beste scenario. Zo’n keuze is natuurlijk altijd een subjectieve momentopname, maar die staat volgens mij wel volledig los van afkomst, kleur en seksuele geaardheid. Ze kunnen toch moeilijk met quota gaan werken.”