Waarom Beyoncé en Jay Z niet gingen staan voor het volkslied tijdens de Super Bowl

Beyoncé en Jay Z waren afgelopen nacht gespreksonderwerp nummer 1 in de VS tijdens de Super Bowl. En dat omdat ze waren blijven zitten tijdens het volkslied.

Het celebritykoppel wist de aandacht volledig op zich te vestigen door in het Miami Hard Rock Stadium niet op te staan tijdens het volkslied. Toen Demi Lovato begon te zingen, ging het hele stadion staan, behalve Beyoncé, Jay Z en dochtertje Ivy Blue. Showbizzwebsite TMZ bemachtigde een filmpje van het moment.

(Lees verder onder de video)

Het volkslied - en ervoor knielen of rechtstaan - is al een tijdje een zeer gevoelig onderwerp in het American Football. Dat heeft alles te maken met Colin Kaepernick, een succesvolle speler die uit protest tegen raciale ongelijkheid op z’n knie ging zitten in augustus 2016, ook tijdens het volkslied. Hoewel hij van veel sporters lof en navolging kreeg, was de actie nefast voor zijn carrière. Teams lieten hem vallen en niemand wou hem nog inlijven. Sportgigant Nike maakte nog een opvallende reclamecampagne rond de man, maar intussen lijkt zijn sportcarrière wel voorbij. Dat Beyoncé en Jay-Z bleven zitten, lijkt als een steunbetuiging aan Kaepernick.

Colin Kaepernick (rechts) knielt tijdens het volkslied. Foto: AP

Veel Amerikanen vonden de actie van Beyoncé en Jay Z respectloos en ongepast. “Het is net de VS die ervoor zorgen dat zij zo rijk geworden zijn”, klonk het. Opvallend: Jay Z is met zijn bedrijf Roc Nation verbonden aan de organisatie en de productie van de Super Bowl en de halftime show.