Spectaculaire uitvaart van cafébaas die omkwam bij ongeval: “Als je moet rouwen, kun je ook nog feesten”

Kontich -

Put your motherfucking hands up in the air! Enkele uren na het uitvaartfeest van de verongelukte cafébaas Michiel Claus in de Altenakapel barstte in de Magdalenazaal in Kontich het feest voor het tienjarig bestaan van zijn café De Wipschutter los. “Zwaar, maar hij zou niet anders hebben gewild”, volgens zijn vrienden.