Ramkrakers maken voor meer dan miljoen buit bij juwelier in München

Dieven hebben bij een ramkraak bij een juwelier in de Duitse stad München voor meer dan een miljoen euro buitgemaakt, zo heeft een politiewoordvoerder maandag bekendgemaakt.

Minstens drie lieden reden in de nacht van zondag op maandag met een auto in op het uitstalraam van een juwelier. Het alarm ging af en de politie kwam even later aan. Maar toen waren de vogels al gaan vliegen met een andere wagen.

In een paar minuten tijd hebben de dieven talrijke uitstalkasten kunnen openbreken en vooral uurwerken kunnen meenemen.