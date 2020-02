Iraniër opgepakt in Delft omdat hij mogelijk aanslag plande in Iran

Een veertigjarige Iraniër is maandag aangehouden in het Nederlandse Delft op verdenking van het voorbereiden van een aanslag in Iran en deelname aan een terroristische organisatie. Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat er in januari een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de man, naar aanleiding van informatie van de Nederlandse inlichtingendienst AIVD.

De verdachte zou samen met anderen bezig zijn met de voorbereiding van een of meerdere terroristische aanslagen in Iran. Wie die anderen zijn, is nog onduidelijk en loopt onderzoek naar, aldus een woordvoerder van het OM. Bij de doorzoeking van de woning van de man in Delft zijn telefoons en andere gegevensdragers in beslag genomen. Ook op zijn werkplek in Rijswijk is onderzoek gedaan.

De man woonde volgens de woordvoerder al enige tijd in Nederland. Hij is actief voor de Iraanse verzetsbeweging ASMLA die is gevestigd in Nederland en Denemarken. De Iraniër wordt donderdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter.

In Denemarken zijn drie leden van dezelfde groepering maandag in beschuldiging gesteld. Ze worden verdacht van spionage voor Saoedi-Arabië, meldt de Deense inlichtingendienst PET. De drie spioneerden tussen 2012 en 2018 voor de Saoedi’s, aldus PET-topman Finn Borch Andersen tijdens een persconferentie.

ASMLA is een organisatie die in 1999 in Iran is opgericht met als doel de bevrijding van de regio Ahwaz (Khuzastan) van Iran te bewerkstelligen. De gewapende tak van de ASMLA pleegt aanslagen in Iran, onder meer op olie- en gasvelden en op de Iraanse Revolutionaire Garde. Zo zou de verzetsbeweging samen met een andere organisatie achter de aanslag op de militaire militaire parade zitten in Ahwaz op 22 september 2018. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijkheden de ASMLA aan te merken als een terroristische organisatie, aldus het OM.