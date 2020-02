Vader (64) smokkelt drugs in gevangenis voor zoon: “Ik dacht dat het snoepjes waren”

Brugge - Een man uit Herzele heeft van de rechter opschorting van straf gekregen nadat hij voor zijn zoon drugs probeerde binnen te smokkelen in de Brugse gevangenis.

Op 17 december 2018 werd H.D. (64) aan de ingang van het penitentiair complex betrapt met tien gram cannabis. De drugs zaten in een pakketje dat de man in opdracht van zijn opgesloten zoon aan het Brugse station had opgepikt. “Ik dacht dat het snoepjes waren”, beweerde de man tijdens de pleidooien in de Brugse strafrechtbank. De procureur drong aan op drie maanden cel, maar advocate Daphné Florequin vroeg de gunst van de opschorting. “Hij kwam nooit eerder met het gerecht in aanraking en deed het enkel om zijn zoon te helpen”, stelde ze.

Schaap tussen de wolven

Voor zoon K.D. (37) vroeg het OM tien maanden cel, maar de rechter hield het maandag op zes maanden. De man zat eerder al vijf jaar cel uit voor drugsfeiten en diefstallen. Zijn strafregister telt veertien correctionele veroordelingen en op 29 december 2018 werd 5,2 gram hasj in zijn cel aangetroffen. “Ik werd onder druk gezet door andere gevangenen om drugs bij te houden of binnen te smokkelen”, stelde hij tijdens het proces. “Ik was een schaap tussen de wolven.” Meester Florequin vroeg een milde bestraffing voor K.D., die intussen van zijn drugsverslaving af zou zijn. (AFT)