Kevin De Bruyne op weg om illuster Premier League-record te breken, al dreigt hij een ander record dan weer te verliezen

Terwijl Kevin de Bruyne in de Premier League op jacht is naar het record van meeste assists in één seizoen, staat zijn record van meeste assists in de Bundesliga op de helling. Boosdoener van dienst: de 19-jarige Jadon Sancho.

Kevin De Bruyne is alweer bezig aan een uitstekend seizoen in de Premier League. Na 24 matchen zit de Rode Duivel al aan zeven goals en vijftien assist. Met nog dertien competitiewedstrijden te spelen is KDB zo goed op weg om een zeventien jaar oud record van Thierry Henry te breken. De Franse spits slaagde er in het seizoen 2002-2003 namelijk in om twintig assists af te leveren. Het lijkt dus nog een kwestie van een aantal speeldagen voordat De Bruyne Henry de loef afsteekt.

Bekijk hier een pareltje van een assist van twee weken geleden:

Enig symbolisch is dat De Bruyne na dit seizoen ook een record armer kan zijn. In Duitsland is de 19-jarige Jadon Sancho van Borussia Dortmund namelijk goed op weg op De Bruyne’s record van meeste assist in één seizoen te verbeteren. In het seizoen 2014-2015 was de Rode Duivel bij Wolfsburg namelijk goed voor 21 assists. Sancho zit momenteel aan twaalf assists met nog veertien competitiewedstrijden voor de boeg. De Engelse vleugelaanvaller heeft er dus nog tien nodig. Geen onoverkoombare zaak, zeker gezien de tiener momenteel in bloedvorm verkeert. Zo scoorde hij elf keer en gaf hij acht assists in de laatste elf wedstrijden voor Dortmund. Dodelijk efficiënt heet dat dan. Met de komst van een andere tiener, de Noorse sensatie Erling Haaland, lijkt het dat De Bruyne’s record alleen maar sneller verbroken zal worden. De bonkige maar o zo doeltreffende spits maakt van bijna iedere assist een doelpunt. Sancho zal zich in zijn handjes wrijven...