Geen nieuw proces rond moord op Carmen Garcia Ortega

Het Hof van Cassatie heeft het beroep van Daniël Deriemacker afgewezen in de zaak rond de moord op zijn vrouw Carmen Garcia Ortega. Dat meldt KW.be. De man werd vorig jaar op 17 oktober veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw.

Carmen Garcia Ortega werd in 2017 in Komen vermoord teruggevonden, omgebracht met 13 messteken en verschillende stampen in het aangezicht. Pas na enkele maanden kwam de echtgenoot van de in Ieper geboren vrouw in beeld. Zijn wagen werd in de buurt van de plaats van de feiten gespot. Volgens de jury was de man schuldig en dat kwam hem op 30 jaar cel te staan.

Deriemacker heeft z’n onschuld altijd staande gehouden en trok na het arrest naar het Hof van Cassatie, zijn laatste mogelijkheid tot beroep. Cassatie kan enkel leiden tot een nieuw proces als er procedurefouten vastgesteld zijn. Volgens Deriemacker was dat het geval, onder meer tijdens het plaatsbezoek van de jury. Het Hof van Cassatie oordeelde daar anders over, waardoor het beroep nu verworpen is.