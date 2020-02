Twee Italianen uitgeleverd aan ons land voor mensensmokkel met zeilboot

Oostende - Een 46-jarige Italiaanse man en een 53-jarige Italiaanse vrouw zitten in de cel op verdenking van mensensmokkel.

Ze zouden betrokken geweest zijn bij de aankoop van een zeilboot waarmee een groep Albanezen in juni 2019 naar het Verenigd Koninkrijk probeerde te geraken.

De eerste oproep dateert van vrijdagavond 14 juni vorig jaar. Toen kreeg de kustwacht een oproep in verband met een zeiljacht met motorpech, even voor de kust van Oostende. De scheepvaartpolitie leidde het bootje met negen opvarenden terug naar de Oostendse haven. Al snel werd duidelijk dat het de bedoeling geweest was om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. “Levensgevaarlijk. Er waren geen veiligheidsvesten, geen radar of geen deftige radio aan boord”, zei het parket daar toen over.

De 32-jarige Albanese stuurman en een 50-jarige landgenoot van de man werden toen door de onderzoeksrechter aangehouden. Zij zitten sindsdien in de gevangenis op verdenking van mensensmokkel. De speurders zetten hun onderzoek verder en gingen op zoek naar de andere leden van de organisatie. Zo kregen ze twee Italianen in beeld. “Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de aankoop van de zeilboot”, zegt procureur Frank Demeester.

De verdachten werden - in het kader van een Europees aanhoudingsbevel - in oktober in Italië opgepakt. Afgelopen donderdag werden ze onder begeleiding van de Belgische politie naar ons land overgevlogen. Ze verschenen voor de onderzoeksrechter en die hield hen aan op verdenking van mensensmokkel. De twee moeten vandaag (dinsdag) voor de raadkamer in Brugge verschijnen. Die zal beslissen of ze een maand langer in de cel moeten blijven.