Voorzitter Galatasaray haalt uit naar Club Brugge omtrent Mbaye Diagne: “Ze hebben ons bedrogen”

Het lijkt er bovenarms op te zitten tussen Club Brugge en Galatasaray. Mustafa Cengiz, de voorzitter van de Turkse topclub, eist 15,5 miljoen euro van blauw-zwart voor Mbaye Diagne. “Ze hebben ons bedrogen”, klinkt het.

De 70-jarige Cengiz gaf maandag een interview aan beIN Sports en daarbij ging het onder andere over de huurperiode van de Senegalese spits. Diagne viel helemaal uit de gratie in Brugge na het penaltydebacle in Parijs (hij pakte de bal af van Hans Vanaken en miste een cruciale elfmeter tegen PSG in de Champions League) en traint al maanden niet meer mee met Club.

En daarmee kunnen ze in Turkije helemaal niet lachen. “Zowel Anderlecht als Club Brugge wilden hem, maar Diagne gaf destijds de voorkeur aan Club. Maar zij hebben ons bedrogen”, klinkt het. “Hij traint nu al een tijdje niet meer mee daar. Ze betalen niet, ze hebben hem gewoon gedumpt. Zo kunnen ze niet beschikken over een van mijn grootste investeringen ooit (Galatasaray betaalde 13 miljoen voor de spits, red.). Ze moeten ons bijna 15,5 miljoen euro betalen. We hebben die eis verzonden en zijn in afwachting van het antwoord. Diagne zit nu al een maand in Senegal. Brugge heeft hem bijna ter dood veroordeeld.”

Een stevige uithaal van Cengiz. De miljoenen waarover hij het heeft, verwijzen mogelijk naar de overeenkomst tussen Galatasaray en Club. Blauw-zwart huurde Diagne voor 3,35 miljoen en bedwong een aankoopoptie van 13 miljoen. Volgens de Turk betaalde Club tot nu toe slechts 2 van de 3 miljoen van de huurdeal voor Diagne. “Als ze dat niet doen, gaan we naar de FIFA”, aldus Cengiz, die ook zei dat Galatasaray het loon van de Senegalees betaalt.