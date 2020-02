Rechter schrapt celstraf voor beruchtste tafelschuimster

Oostende / De Haan - Nadine W. (49), de beruchtste tafelschuimster van het land, heeft na verzet opschorting van straf gekregen voor twee onbetaalde restaurantbezoeken in Oostende en De Haan.

Eerder kreeg ze voor die feiten zes maanden cel opgelegd. W. ging in de loop van 2018 en 2019 in ruim 120 horecazaken tafelen zonder de rekening te betalen. Dat leverde haar de bijnaam ‘schrik van de horeca’ op. In juli werd ze uiteindelijk opgepakt in Gent en sindsdien zit ze in de cel.

Intussen kreeg ze in de Brugse rechtbank, gespreid over twintig dossiers, liefst zeven jaar effectieve celstraf opgelegd. Bij al die processen liet W. verstek gaan.

Haar advocaat Peter Gonnissen tekende tegen al die veroordelingen verzet aan. Volgens het openbaar ministerie een maat voor niets omdat de wettelijke termijnen verstreken waren. Maar Gonnissen dacht daar anders over.

“Een psychiater stelde vast dat mijn cliënte zwakzinnig was en dus niet wist wat ze tekende toen die vonnissen aan haar werden overgemaakt. Bovendien lichtte de politie haar bij de betekening de verdere verzetsmogelijkheden niet toe.”

De rechter volgde die redenering maandag en verklaarde voor het eerst een verzet van W. ontvankelijk. Als de rechters in de overige negentien dossiers deze redenering volgen kan de jarenlange celstraf van W. aardig teruglopen.