Pijnlijk tafereel afgelopen weekend in een voetbalwedstrijd tussen Figueirense en Avai in de Braziliaanse tweede klasse. Gledson, de reservedoelman van Avai, haalde een op het veld gelopen supporter neer met een betere judoworp. Bruno Silva wou zijn ploegmaat Gledson een handje komen helpen door de neergehaalde supporter een flinke trap te verkopen. Al was het uiteindelijk de reservedoelman die de trap moest incasseren. Hopelijk trapt Bruno Silva wat preciezer op doel...