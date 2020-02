Sprinkhanenplaag veroorzaakt voedselschaarste en hongersnood: “Symptoom van klimaatverandering”

Oost-Afrika kreunt onder het gewicht van miljarden sprinkhanen, die in enorme zwermen velden kaal vreten en hongersnood brengen. Kenia probeert de insectenplaag te bestrijden met pesticiden, in Somalië werd de noodtoestand uitgeroepen en 11 miljoen mensen hebben intussen een tekort aan voedsel. Grote schuldige: de klimaatverandering.

Het probleem moet dringend worden aangepakt, aldus experts, anders zullen er tegen de zomer nog 500 keer meer insecten zijn. “Een symptoom van de klimaatverandering”, klinkt het bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De zwermen hebben zich gevormd nadat cyclonen enorme hoeveelheden water dumpten in de woestijn van Oman, op het Arabisch schiereiland. “We weten dat cyclonen zwermen voortbrengen, en in de afgelopen tien jaar is er een stijging in het aantal cyclonen in de Indische Oceaan.”

Het FAO vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om de insecten een halt toe te roepen: “Deze sprinkhanen kunnen een grote verwoesting veroorzaken en het inkomen en levenswijze van volkeren bedreigen."