AA Gent veroordeelt het “wangedrag” van supporters in Mechelen: “Dit bezorgt de club ernstige imagoschade”

AA Gent heeft in een uitgebreid statement op de clubwebsite het “wangedrag van enkele supporters “ voor de aftrap van de wedstrijd tegen KV Mechelen veroordeeld. Toen werden er vuurpijlen op het veld gegooid. “Dit gedrag weerspiegelt op geen enkele manier de waarden van onze club”, klinkt het.

Het leverde opmerkelijke beelden op in Mechelen. Terwijl de spelers aan het opwarmen waren, staken de bezoekende supporters vuurpijlen aan om ze vervolgens op het veld te gooien.

Foto: BELGA

Gent won dan wel makkelijk met 0-3, met het gedrag van hun supporters kunnen de Buffalo’s niet lachen. “Vuurpijlen zijn levensgevaarlijk. Ze kunnen naast materiële schade ook fysieke schade bij omstaanders veroorzaken. Zowel de club als de betrokken supporters riskeren een fikse boete. Dit gedrag weerspiegelt op geen enkele manier de waarden van onze club. Als club reageren wij streng en hanteren we een nultolerantie tegen inbreuken op de voetbalwet. Samen met politie zal de club er alles aan doen om de aanstokers te identificeren. Dit zal, bij positieve identificatie, leiden tot onmiddellijke stadionverboden, burgerrechtelijke uitsluitingen en/of fikse geldboetes.”

Imagoschade

Gent spreekt van onherroepelijke reputatieschade. “Dergelijke incidenten bezorgen de club ernstige imagoschade. Wij kunnen en zullen niet tolereren dat enkelingen onze jarenlang opgebouwde positieve supportersreputatie in enkele minuten naar beneden halen. Een club die met 8000 supporters naar Wembley reist én achteraf felicitaties ontvangt van de Londense politie over hun voorbeeldige gedrag, kan niet tolereren dat alle andere supporters het slachtoffer worden van dergelijk gedrag. Al zeker niet enkele weken voor de belangrijke Europese verplaatsing naar AS Roma.”

“De club is zich bewust van het feit dat het merendeel van onze supporters dit gedrag van een absolute minderheid afkeurt. Tal van afkeurende supportersreacties op sociale media getuigen daarvan”, klinkt het. “Bovendien antwoordde voorzitter Ivan De Witte in een recente vergadering tussen de club en Armada Ganda positief op verschillende verzoeken van de sfeergroepen. Hij vroeg daarbij het eenvoudige engagement om geen incidenten te veroorzaken. De enkelingen die verantwoordelijk zijn voor het gooien van het pyrotechnische materiaal zaterdag mogen zich de vertrouwensbreuk jegens de voorzitter, hun kameraden van de sfeergroep en meer algemeen naar álle KAA Gent-supporters dus ferm aanrekenen. Zij en zij alleen zijn verantwoordelijk voor alle consequenties die hieruit zullen voortvloeien.”