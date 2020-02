Red Flame Julie Biesmans verlengt contract bij PSV: “Ik zit hier op mijn plek”

Red Flame Julie Biesmans heeft haar handtekening gezet onder een nieuw contract bij PSV. De verdedigster ligt nu tot juni 2021 vast in Eindhoven, zo maakte de Nederlandse club maandag bekend.

Biesmans stapte vorige zomer van het Engelse Bristol City over naar PSV. Centraal achterin is ze een vaste waarde bij de koploper in het klassement.

Vorige maand eindigde Biesmans als vijfde in de verkiezing van de Gouden Schoen. De 25-jarige international is tevreden met de contractverlenging. “Ik zit op mijn plek bij PSV Vrouwen en voel me gelukkig hier. Ik speel in een goede en professionele ploeg. Op sportief vlak zie ik voldoende uitdagingen om mij hier in Eindhoven te blijven ontwikkelen.”