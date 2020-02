Drie personen vliegen toch niet mee met Belgische repatriëringsvlucht uit China en blijven achter in Wuhan

Het ziekenhuis in Neder-over-Heembeek waar de 9 gerepatrieerde mensen in quarantaine verblijven. Foto: EPA-EFE

Drie mensen die zich hadden opgegeven om vanuit China mee te vliegen naar België, zijn toch niet meegereisd. België had de vlucht aanvankelijk ingelegd voor twaalf personen, zodat ze uit het gebied konden vluchten waar momenteel het coronavirus woedt. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken aan onze redactie.

Daardoor zijn momenteel niet 12, maar 9 mensen in quarantaine in het militaire ziekenhuis van Neder-over-Heembeek. Zeven Belgen en twee niet-Belgische familieleden.

LEES OOK. Belg getuigt vanuit quarantaine door coronavirus: “Ik wil niet op mijn geweten hebben dat we anderen besmetten” (+)

“De repatriëring is uitstekend verlopen”, klinkt het bij Buitenlandse Zaken. “Aanvankelijk waren er twaalf mensen die zich hadden opgegeven om terug naar België te vliegen. Maar uiteindelijk zijn er maar negen mensen meegereisd. Waarom die drie anderen ervoor kozen om toch in China te blijven, is niet duidelijk.” Mochten de drie mensen zich bedenken, staat er niet meteen een andere vlucht klaar. “Deze missie was een succes, maar voorlopig is er geen nieuwe vlucht gepland”, klinkt het nog.

LEES OOK. Wereldwijd complimenten over hun daadkracht, maar nu blijkt dat China eerst wekenlang zweeg over de corona-epidemie (+)