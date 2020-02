KV Kortrijk laat Tyron Ivanof naar RWDM vertrekken

Eersteklasser KV Kortrijk laat zijn 22-jarige middenvelder Tyron Ivanof naar RWDM uit de eerste amateurklasse vertrekken, zo maakte de club maandag bekend.

Ivanof zat van 2009 tot 2014 in de jeugdopleiding van Racing Genk. In oktober 2015 kwam hij bij de beloften van Kortrijk terecht, in mei 2017 ondertekende hij er zijn eerste profcontract, tot medio 2021. Even later viel hij echter al uit met een zware knieblessure.

Dit seizoen kwam hij bij de Kerels niet verder dan 130 minuten, over twee wedstrijden in het competitiebegin.