Elfde besmetting met coronavirus in Duitsland: opnieuw kind ziek

In de Duitse deelstaat Beieren is opnieuw het coronavirus vastgesteld bij een kind. In de deelstaat gaat het al om negen gevallen, in heel Duitsland is dit het elfde geval. Het kind is het tweede van dezelfde man bij wie het coronavirus werd vastgesteld. Dat meldt het Beierse ministerie van Gezondheid maandagavond. Ook de vader heeft het virus opgelopen, maar de gezondheid van zowel de man als de kinderen is stabiel.