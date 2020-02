Man verwondt Franse agent met mes en wordt neergeschoten

In de Franse gemeente Dieuze, net onder Luxemburg, is een man neergeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij eerst een andere agent had verwond met een mes.

Het incident deed zich voor rond half vier maandagnamiddag. De agent in kwestie gebruikte eerst traangas voor hij besloot zijn vuurwapen te gebruiken. De dader droeg naar verluidt burgerkledij en werd geraakt in de streek van de buik. Hij werd na het incident afgevoerd naar een ziekenhuis in Metz.

De politie onderzoekt de motieven van de man en de mogelijkheid dat het om een terreurdaad gaat. De dader was niet bekend bij terreurspeurders en zou ook geen strafblad hebben.