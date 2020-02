Al 50 jaar aan het roer, maar oudste burgervader van Frankrijk (97) wil er nog vijf jaar bij doen

De oudste burgemeester van Frankrijk, die al sinds 1971 aan het roer staat van Saint-Seurin-sur-l’Isle (Gironde), stelt zich kandidaat voor een nieuw mandaat van vijf jaar.

Marcel Berthomé, die binnenkort 98 kaarsjes mag uitblazen, leidt de gemeente van 3.200 inwoners al bijna 50 jaar. En dat doet hij zonder mobiele telefoon en zonder computer. De recordhouder van het langst zittende burgemeesterschap in Frankrijk, doet zijn job zo graag dat hij er nog een termijn wil bijdoen. “Met overtuiging zeg ik u: ik ben klaar en geschikt om u te dienen”, verkondigde hij op zijn nieuwjaarsreceptie, en gooide er nog wat danspasjes tegenaan op de tonen van Gloria Gaynors monsterhit I Will Survive.

Als hij zou winnen van zijn in verhouding piepjonge 62-jarige tegenkandidaat, dan kan hij op de leeftijd van 103 jaar met pensioen. “Dit is voor mij geen wedstrijd”, verantwoordt Berthomé zijn keuze. “Ik ben helder en in goede gezondheid, ik heb nog de mogelijkheid om een visie te hebben op de toekomst.”