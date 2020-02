De kunstcollectie van de joodse familie Dorville werd in 1942 gedwongen verkocht. Haar aquarel van Félicien Rops zit in de Koninklijke Bibliotheek.

De Duitse minister van Cultuur Monika Grütters (CDU) gaf twee ­weken geleden in Berlijn drie kunstwerken terug aan de erfgenamen van de joodse advocaat Armand Dorville. Nadat de man in 1941 was overleden ...