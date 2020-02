Elias (18) geeft beenmerg aan zieke vader die hij nooit zag: “Wilde niet op mijn geweten hebben dat hij zou sterven”

Achttien jaar lang hoorde Elias Krakowinski nauwelijks iets van zijn vader. Tot die laatste leukemie kreeg, en het beenmerg van zijn zoon zijn laatste kans op redding is. Ondanks de jarenlange afwezigheid ging Elias toch op de vraag in.

Amper 2 jaar was Elias Krakowinski uit Maasmechelen, toen zijn vader hem en zijn zwangere moeder in de steek liet. Toen zijn broertje Noah, nu bijna 17, enkele maanden later geboren werd, was Krakowinski senior al een nieuw leven begonnen in Duitsland. Sindsdien zagen de jongens hem maar één keer. “Toen ik 10 jaar was, heeft hij een berichtje gestuurd naar mijn mama met de vraag hoe het met ons ging”, zegt Elias. “Hij is toen ook op bezoek gekomen. Maar nadien hoorden we weer niets van hem. Ik ben ook nooit naar hem op zoek gegaan. Daar had ik nooit echt behoefte aan.”

Stamceltherapie

Zes weken geleden contacteerde zijn vader plots de familie Krakowinski via Facebook. In een lang bericht legde hij uit dat hij getroffen is door leukemie. Hij heeft zijn laatste hoop gevestigd op stamceltherapie, maar dan moet hij wel een donor vinden die in aanmerking komt om beenmerg af te staan. Bij familieleden is die kans groter, en dus vraagt hij aan zijn beide zonen of ze zich willen laten testen.

“We hebben eventjes getwijfeld”, geeft Elias toe. “Maar als het mij zou overkomen, zou ik net hetzelfde aan hem gevraagd hebben. Bovendien wilde ik het niet op mijn geweten hebben dat hij zou sterven omdat ik geweigerd had. Dat kreeg ik niet over mijn hart. Mama was, net als wij, overdonderd door het bericht. Maar ze heeft aan ons de keuze gelaten, en ze steunt ons in de beslissing om toch op de vraag in te gaan.”

Aken

Daarop trokken Elias en Noah naar het ziekenhuis van Aken, waar hun vader in behandeling is. Elias bleek in aanmerking te komen om beenmerg af te staan, Noah niet. “Op voorhand had ik al beslist om hem te helpen als ik dat kon”, zegt Elias. “Anderhalve week geleden ben ik naar het ziekenhuis gegaan. De ingreep was geen lachertje, ik heb er nog last van. Het heeft veel pijn gedaan. Als ik nu de pleisters van mijn rug haal om te douchen, word ik nog duizelig van de pijn. Bovendien mocht ik twee weken niet sporten, wat mij heel zwaar viel. Voetballen is namelijk het liefste wat ik doe”, zegt de speler van eersteprovincialer Eendracht Mechelen-aan-de-Maas.

De dankbaarheid van Elias’ vader is enorm. “Hij heeft al honderd keer dank u gezegd”, zegt Elias. “In het ziekenhuis hebben we ook kort met elkaar gesproken. We sturen nu ook elke dag berichtjes. Ik vraag regelmatig hoe het met hem gaat, en andersom. Hij is zwaar ziek, maar ik hoop echt dat alles goed komt met hem.”

Voetballen

Stiekem droomt Elias ervan om weldra veel verloren tijd in te halen. “Hij zei al dat ik bij Alemannia Aachen, de grootste voetbalclub van Aken, moet komen voetballen. Dan zou hij elke dag kunnen komen kijken. We zullen wel zien of dat er ooit van komt. Ik hoop nu vooral dat hij snel geneest, want zijn toestand is niet goed.”