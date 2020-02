Het aantal leerkrachten in het secundair onderwijs dat het ‘vereiste’ diploma heeft voor het vak dat ze geven, is beperkt tot 6 op de 10. Dat blijkt uit cijfers die Karolien Grosemans (N-VA) heeft opgevraagd bij haar partijgenoot Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs.

In 2014-2015 gaf nog 62,81 procent van de leerkrachten secundair het vak waarvoor ze ook gestudeerd hadden, intussen is dat in Vlaanderen gedaald naar 59,92 procent. De daling van zo’n 4,5 procent in ...