Netflix-tienerster al voor vierde keer geopereerd: “Je ziet het niet aan mijn uitdrukking, maar het was een succes”

Gaten Matarazzo, de 17-jarige acteur die in de Netflix-hitserie Stranger Things de rol van Dustin vertolkt, is opnieuw onder het mes gegaan. De jongen lijdt aan cleidocraniële dysplasie, waardoor hij problemen aan de botten en z’n gebit heeft. Op Instagram vertelde de jongeman dat het intussen al z’n vierde operatie is.

De ingreep vond afgelopen woensdag, op 29 januari plaats. Drie dagen na de operatie gaf hij een update over zijn gezondheid. “Misschien kun je’t nog niet zien aan de uitdrukking op mijn gezicht, maar de ingreep was echt een succes. Het was de laatste operatie, dat hoop ik althans. Wie mijn ziekte heeft, heeft meestal te veel tanden, die te diep in het tandvlees groeien. Tijdens deze operatie heeft het medische team 14 extra tanden uitgetrokken en 6 van mijn volwassen tanden vrijgemaakt. Mijn herstel verliep alvast heel goed, bedankt voor alle berichtjes.”