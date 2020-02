Twee jaar nadat profvoetballer op het veld ineen zakt, wacht zijn broer op nieuw hart: “Niet alleen broers, ook lotgenoten”

Oostkamp -

Twee broers met dezelfde passie – voetbal – maar ook met dezelfde hartaandoening. De ene, Anthony Van Loo, werd profvoetballer dankzij een implantaat, maar moest zijn droom toch opgeven nadat hij in elkaar zakte op het veld. De andere, Angelo, is amper 32 en wacht nu op een nieuw hart. “Ik had zelfs de kracht niet meer om mij te wassen.”