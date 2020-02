Jelle Vossen wordt duurder als hij tegen Club Brugge speelt

De verkoopsprijs van Jelle Vossen (30) stijgt als Zulte Waregem zijn nieuwe nummer negen tegen Club Brugge laat spelen. Onder die voorwaarde kon Essevee de Limburgse goalgetter goedkoper overnemen van blauw-zwart.

Wat staat er in de verkoopsovereenkomst van Jelle Vossen, die op 30 januari Club Brugge ruilde voor Zulte Waregem? Beide clubs tekenden een geheimhoudingsclausule, maar de voorbije dagen lekten toch details uit over de afspraken die zijn gemaakt. Dat Vossen niet tegen Club in actie mag komen in de Beker van België, was al bekend. Maar nu blijkt ook dat er voor de competitie bepaalde afspraken zijn gemaakt. De prijs van Vossen zal stijgen als hij in de competitie tegen Club Brugge speelt. Het scenario kan zich alleen voordoen als Zulte Waregem Play-off 1 haalt. In de reguliere competitie speelden beide ploegen al twee keer tegen elkaar.

Clausules die maken dat spelers niet speelgerechtigd zijn tegen hun ploeg van afkomst zijn gebruikelijk bij huurovereenkomsten. Sinds er discussie ontstond rond de huur van Sander Coopman (ook tussen Zulte Waregem en Club) zijn er vaste afspraken gemaakt. Spelers mogen alleen tegen hun moederclub spelen als de hurende club de totaliteit van zijn loon overneemt. Om die reden speelt Kaveh Rezaei (Charleroi) niet tegen Club Brugge en Sven Kums (AA Gent) niet tegen Anderlecht. AA Gent lichtte wel de koopoptie op Kums, maar die gaat pas vanaf de zomer in.

“Afspraken respecteren”

In het geval van Jelle Vossen verkocht Club Brugge de speler aan Zulte Waregem, maar werden er wel enkele afspraken gemaakt. “Het is dankzij Club Brugge dat Jelle Vossen bij ons is”, zegt algemeen directeur van Zulte Waregem Eddy Cordier. “We hebben een correcte deal afgesloten. En er zijn bepaalde afspraken gemaakt, die we moeten respecteren.” De transferprijs van Vossen was sowieso niet al te hoog meer, omdat zijn contract bij Club Brugge afliep op het einde van dit seizoen.

Vossen scoorde afgelopen zondag meteen twee keer bij zijn debuut tegen Waasland-Beveren. De speler en zijn entourage zijn niet op de hoogte van de afspraken tussen Zulte Waregem en Club.