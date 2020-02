Michael Verschueren gelooft dat RSCA snertseizoen kan goedmaken: “Play-off 1? Als we tegen AA Gent en KV Mechelen 4 op 6 halen, gaan jullie nog verschieten”

De verwelkte plant kreeg wat water. Anderlecht verdiende deze winter 10 miljoen euro aan transfers, haalde vier nieuwkomers en gelooft weer in Play-off 1 na zeges tegen Cercle en Moeskroen. De man met de gieter was manager Michael Verschueren (49). De sportief directeur gelooft weer dat RSCA nog kan openbloeien. “Als we 4 op 6 pakken tegen AA Gent en Mechelen, gaan jullie nog verschieten.”