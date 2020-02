Vol paspoort deed transfer Kemar Lawrence bijna afspringen

Vrijdag haalde Anderlecht nog drie aanwinsten. Pjaca en Joveljic zijn al in Brussel, maar Kemar Lawrence (27) arriveert pas later deze week en is wellicht nog niet inzetbaar tegen AA Gent. De transfer van de linksback van New York Red Bulls werd op 31 januari pas een kwartiertje voor het verstrijken van de deadline – om middernacht – afgerond.

Het probleem was dat Lawrence in Amerika vertoefde en alle blaadjes van zijn Jamaicaanse paspoort volgestempeld waren. Daarom was er geen plaats meer voor zijn Belgische visum/werkvergunning. Een heel gedoe, dat de transfer nog bijna deed mislukken. Lawrence moest terug naar Jamaica reizen om een nieuw paspoort te halen en kon er tegelijkertijd ook een bewijs van goed gedrag en zeden oppikken voor zijn werkvergunning. Zijn medische tests had hij gelukkig al afgelegd in het performance center van de New York Red Bulls en alle resultaten van de scans, de inspanningstests en details over zijn medische geschiedenis werden naar Anderlecht doorgezonden. Uiteindelijk keurden RSCA, New York Red Bulls, de MLS en de Belgische voetbalbond de transfer goed. Lawrence zal bij paars-wit met het rugnummer 92 – zijn geboortejaar – aantreden.