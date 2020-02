Na 14 jaar opgepakt in mobilhome in Roemenië: zat Vlaams moordkoppel achter mysterieuze cold case?

Tienen -

Grootschalige cocaïnesmokkel, familie-intriges, celstraffen en bijna doodgeschoten door de minnaar van zijn echtgenote. Georges Dufrasne, een gewezen drugsbaron uit Tienen, had al veel op zijn kerfstok. Maar sinds kort wordt hij samen met diezelfde echtgenote ook verdacht van de moord op Marcel Lavalette (41), een ‘cold case’ van veertien jaar geleden. Special Forces hebben het koppel zaterdag in Roemenië in hun mobilhome gearresteerd. “Ik begrijp er niets van”, reageerde Dufrasne verrast.