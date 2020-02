Hielp de deadline van De Wever MR in het zadel voor regeringsonderhandelingen? “De sleutel ligt nu bij hen”

Als er vervroegde verkiezingen komen, dan het liefst in mei, precies één jaar na de verkiezingen. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. “Dat lijkt me een symbolische datum.” Daarmee zet hij extra druk op de andere partijen. In de eerste plaats op MR, dat nu de sleutel in handen heeft om paars-geel, een regering met PS en N-VA, mogelijk te maken.