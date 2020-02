Dries Mertens wist prachtige tegengoal uit met doelpunt bij comeback: record bij Napoli komt weer wat dichterbij

Napoli heeft de 22ste speeldag in de Serie A afgesloten met een 2-4-overwinning tegen Sampdoria. Dries Mertens maakte zijn wederoptreden na een afwezigheid van een kleine maand… en scoorde meteen zijn 119de doelpunt voor de Partenopei. In de stand is Napoli gedeeld negende.

Napoli had zelfvertrouwen na de overwinning tegen Juventus vorige week en leek al na een kwartier de schaapjes op het droge te hebben. Arkadiusz Milik (terwijl een vuurpijl op het veld lag) en Eljif Elmas hadden toen al twee doelpunten gescoord voor de bezoekers.

GOAL | Sampdoria moet al achtervolgen na een vroeg doelpunt van Arek Milik. 👏



0️⃣-1️⃣ #SampNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/epimJQnr68 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 3, 2020

Sampdoria schoot daarna wakker. Goalgetter Fabio Quagliarella (vorig jaar de topschutter in Italië) is intussen 37 jaar, maar scoorde de aansluitingstreffer met een prachtige volley. Ook Gaston Ramirez dacht een knappe goal te scoren, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor hands in de opbouw.

VAR | Ramirez scoort met een geweldige omhaal, maar de goal wordt afgekeurd. ⛔#SampNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/3H6KPGWHK4 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 3, 2020

Na de pauze stond het wel opnieuw gelijk na een strafschopdoelpunt van Manolo Gabbiadini. In het slot nam Napoli echter weer afstand van Sampdoria. Eerst nieuweling Diego Demme en dan de ingevallen Dries Mertens bezorgden de club een 2-4-zege. Mertens zit nu aan 119 doelpunten voor Napoli. Dat zijn er nog slechts twee minder dan recordhouder Marek Hamsik.

Napoli's 💯 goals club.



🇸🇰 Hamsik 121

🇧🇪 Mertens 119 👈

🇦🇷 Maradona 115

🇵🇾 Sallustro 108

🇺🇾 Cavani 104

🇮🇹 Vojak 103 #SampNapoli — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) February 3, 2020

Mertens was de voorbije maand bij zijn Italiaanse club naar de achtergrond verdwenen. De Rode Duivel speelde voor het laatst voor Napoli op 22 december tijdens het uitduel bij Sassuolo (1-2), toen hij een kwartiertje voor tijd inviel. Nadien bleef het opvallend stil rond de toestand van de aanvaller, die op de sukkel was met een adductorenletsel en op weg leek naar de uitgang. Zijn contract loopt komende zomer af en voorzitter Aurelio De Laurentiis is voorlopig niet van plan de buitenspeler na zeven jaar dienstverband zomaar een nieuwe overeenkomst aan te bieden. Maar Mertens vertrok toch niet en kreeg maandag tegen Sampdoria dus weer speelminuten. Toch blijft het koffiedik kijken of de Leuvenaar ook volgend seizoen nog in de Italiaanse havenstad voetbalt.