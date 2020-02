Club Brugge is de riante leider van onze competitie en nog steeds torenhoog titelfavoriet. Al belet dat AA Gent niet om te dromen van een tweede kampioenschapszege. En dat is terecht.

We zouden kunnen zeggen dat we het ballonnetje zelf hebben opgelaten. Maandag kon u in deze krant lezen hoe het seizoen van de Buffalo’s op puntenvlak aardig wat gelijkenissen toont met het kampioenenjaar ...