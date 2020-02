Bol.com gaat handelaars minder aanrekenen

Handelaars die hun producten aanbieden op Bol.com, kunnen dat voortaan goedkoper. De site hoopt zo een meer divers assortiment van producten te kunnen aanbieden.

Meer dan de helft van de producten op Bol.com worden aangeboden door externe handelaars. De commissie die deze partners betalen, bestaat uit een percentage van de verkoopprijs plus een vast bedrag. Dat vaste bedrag is in veel gevallen 83 cent exclusief btw, maar wordt verlaagd naar 40 cent voor artikelen tot 20 euro, en zelfs naar 20 cent voor artikelen tot 10 euro.

De aankondiging komt er amper twee weken nadat concurrent Amazon zijn uitbreidingsplannen voor Nederland duidelijk maakte. Bol lijkt zich zo te willen indekken voor de komst van de internetgigant.(nba)