520 mensen op straat na faillissement Pauwels Trafo

CG Power Systems, dat grote transformatoren voor elektriciteitscentrales en hoogspanningsstations op booreilanden vervaardigt, is een begrip in Mechelen en omstreken. Zeker toen het bedrijf nog Pauwels Trafo heette en de Mechelaar Vic Pauwels het er nog voor het zeggen had. In 2005 werd het bedrijf overgenomen door Crompton Greaves (CG), een Indiase engineeringgroep.

Fraude in India

De transformatorenbouwer had het al maandenlang financieel erg moeilijk nadat de moedergroep CG Power in India onder vuur was komen te liggen wegens fraude. Daarop draaiden internationale banken de geldkraan dicht.

De gevolgen bleven ook in België niet uit. Bij gebrek aan kredieten en waarborgen, nodig om grootschalige buitenlandse projecten binnen te halen en te realiseren, viel de levering van onderdelen en dus ook de productie stil: al sinds vorige zomer draaiden de arbeiders mee in een systeem van vier weken stempelen en een week werken. De omzet kromp met een vijfde tot 81 miljoen euro, terwijl de schulden waren opgelopen tot 51 miljoen euro. Sinds 15 januari stonden beide vennootschappen onder voorlopige bewindvoering van twee advocaten.

Doorstart?

Peggy Schuermans ACV Puls “We hadden dit verwacht, maar dat maakt het niet minder pijnlijk”

In 2012 kwam de fabriek al eens in moeilijk vaarwater terecht. Toen konden de vakbonden de schade beperken en zijn ze erin geslaagd om de 260 geplande ontslagen terug te dringen tot 170. Maar nu valt het doek definitief. “We hadden deze uitspraak wel verwacht”, reageert Peggy Schuermans van ACV Puls. “Maar dat maakt het er niet minder pijnlijk om. Voor veel van de personeelsleden is dit zonder meer een financieel drama.”

Volgens de vakbonden heeft het lokale management de voorbije maanden gesprekken gevoerd met potentiële overnemers. Zij hopen dan ook dat de twee bewindvoerders, samen met nog een derde advocaat, nu als curator alsnog een overnemer kunnen vinden en een doorstart mogelijk maken.