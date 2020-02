Film beleven op drie schermen

In Kinepolis Antwerpen is maandag de eerste ScreenX-zaal van België geopend. Dankzij vier extra projectoren beleven bioscoopgangers er hun film in 270 graden, waarbij bepaalde scènes zich kunnen uitbreiden naar de zijwanden van de zaal.

In een ScreenX-zaal, waarvan er wereldwijd momenteel zo’n 300 zijn, worden de zijwanden ingezet als extra schermen. Zo worden films tijdens bepaalde fragmenten in 270 graden geprojecteerd, om extra sfeer te scheppen of actiescènes intenser te ervaren. “Sommige films worden al gemaakt met ScreenX-beelden, bij andere films worden er achteraf beelden bijgemaakt”, zegt Nicholas Ramon, hoofd projectie en techniek. “In het buitenland waren grote films als Bad Boys en Jumanji al in ScreenX te zien.”

Voorlopig is ScreenX enkel in Antwerpen beschikbaar, afhankelijk van de vraag bekijkt Kinepolis om het concept uit te breiden naar andere zalen in België. (krs, blg)