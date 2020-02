Hij had het nochtans moeten weten: Trump slaat Twitter-blundertje na Super Bowl

De Kansas City Chiefs zegevierden in de Super Bowl, maar zullen zich wel even in de haren hebben gekrabd bij de felicitaties van Trump. Die schreef op Twitter dat ze “de Grootse Staat Kansas geweldig hadden vertegenwoordigd”. Jammer genoeg voor de president ligt het Kansas City waar de Chiefs vandaan komen niet in de staat Kansas, maar in het naburige Missouri.

Trump verving het bericht snel door een versie met de juiste staat, maar verschillende Twitteraars hadden het foute bericht gezien en verweten de president dat hij niet eens zijn eigen land kent. De Democratische oud-senator Claire McCaskill uit Missouri schreef in niet bepaald diplomatische termen: “Kansas City ligt in Missouri, jij volslagen idioot”. Trump had het nochtans moeten weten: bij de presidentsverkiezingen in 2016 won hij met ruime voorsprong in Missouri.