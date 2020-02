Coronavirus: dodental loopt op tot 425 in China, Wereldbank vraagt sterkere reactie

Het dodental door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China is opgelopen naar 425. Dat melden de autoriteiten van de provincie Hubei, die het zwaarst getroffen is, nadat er dinsdag 64 nieuwe sterfgevallen zijn geregistreerd.

Er zijn in Hubei ook 2.345 nieuwe gevallen bevestigd, klinkt het in de dagelijkse update van de provinciale gezondheidscommissie. Ruim 13.500 mensen zijn in die provincie besmet geraakt.

Het aantal besmettingen door het coronavirus is in heel China is opgelopen tot meer dan 20.400 nadat er 3.235 nieuwe gevallen zijn geregistreerd. Dat meldt de nationale gezondheidscommissie in China.

Over de hele wereld is het virus al vastgesteld in meer dan twintig landen. Buiten China viel tot nu toe een dode, een Chinees die naar de Filipijnen was afgereisd.

Maandag werd bekend dat het nieuwe coronavirus al meer levens heeft gekost in China dan de SARS-epidemie van zeventien jaar geleden. Tijdens die SARS-epidemie overleden in 2002 en 2003 op het Chinese vasteland 349 mensen aan de gevolgen van dat coronavirus. Het wereldwijde dodental bedroeg toen 774.

Wereldbank vraagt versterking reactie

De Wereldbank heeft maandag alle landen opgeroepen om “hun gezondheidstoezicht en de gegeven reacties te versterken, wat essentieel is om de verspreiding van deze epidemie en van degene die in de toekomst kunnen ontstaan, te beheersen”.

Ze verklaart dat ze “nauw (samenwerkt) met internationale partners om de internationale respons te versnellen om landen te helpen deze wereldwijde gezondheidscrisis te beheersen”.

De Wereldbank is een internationaal instituut voor ontwikkelingssamenwerking dat onder meer leningen verstrekt aan ontwikkelingslanden. Ze probeert momenteel de “economische en sociale gevolgen” in kaart te brengen en te beoordelen. Voorts zal ze China ondersteunen om op de epidemie te reageren, vooral om het herstel van de economie te kunnen verzekeren.

Ze belooft “klaar te staan om alle landen die klant zijn bij de Wereldbank te ondersteunen, en vooral de armste en meest kwetsbare landen”. Bedoeling is “om de toekomstige gevolgen van de crisis” te kunnen beheersen.