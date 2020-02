Eerste geval van coronavirus in België: gerepatrieerde Belg uit Wuhan test positief

De 9 Belgen werden maandag getest in het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek, één landgenoot testte positief op het coronavirus. Foto: rr

Er is een eerste geval van het coronavirus in België vastgesteld. Het gaat om één van de negen Belgen die gerepatrieerd werden uit Wuhan, het epicentrum van de epidemie. De acht andere landgenoten testten negatief op het virus.

De negen Belgen die zondagavond vanuit Wuhan in België landden, werden maandag uitgebreid getest in het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek. “Eén van hen blijkt besmet te zijn met het nieuwe coronavirus”, meldt de FOD Volksgezondheid.

“De persoon bij wie de besmetting werd vastgesteld verkeert in goede gezondheid, en vertoont op dit moment geen ziektesymptomen”, klinkt het. Gisteravond is de betrokkene overgeplaatst naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, één van de twee referentiecentra in ons land. Daar is alle expertise en omkadering aanwezig om de beste zorg te garanderen.”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block zal dinsdagvoormiddag om 10 uur op een persconferentie meer uitleg geven over de eerste besmetting met coronavirus in ons land.

Van Ranst: “Geen reden tot bezorgdheid”

“Dit is geen reden tot bezorgdheid”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Dit is geen positief geval waar andere besmettingen uit kunnen voortkomen: de persoon in kwestie is geïsoleerd. Na een paar dagen zal die persoon virusvrij zijn. De patiënt zal nu veertien dagen in quarantaine blijven, zoals dat afgesproken was, en daarna is dit geval voorbij.”

“Het was duidelijk een goeie beslissing om die mensen in quarantaine te plaatsen, en ook om stalen te nemen bij mensen die nog geen symptomen vertoonden”, aldus Van Ranst. “Want dit was daar één van.”

Acht anderen blijven in quarantaine

De testresultaten van de acht andere gerepatrieerde Belgen bleken negatief. Zij blijven in quarantaine in het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek. Voor hen start de quarantaineperiode van twee weken wel helemaal opnieuw.

Eerder dook het virus in Europa ook al op in Frankrijk, Duitsland, Italië, Finland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland werd het virus voor het eerst vastgesteld bij iemand die niet zelf in China was geweest. Het dodental door het coronavirus is wereldwijd opgelopen naar 427, ruim 20.000 mensen zouden besmet zijn met het virus.

