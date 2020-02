Alexis Saelemaekers heeft nog wat Italiaanse lessen nodig na debuut bij AC Milan: “Ik wist zelfs niet op welke positie ik moest spelen”

Alexis Saelemaekers was maandagavond te gast bij Franstalig voetbalpraatprogramma La Tribune, waar hij de details rond zijn verrassende transfer naar AC Milan uit de doeken deed. “Mijn moeder stond te wenen toen ik vertrok”, vertelde hij. Afgelopen weekend mocht de nog maar 20-jarige Belg al debuteren, al was de taal wel nog een obstakel. “Ik wist zelfs niet op welke positie ik moest invallen.”

Saelemaekers zag vrijdag op de laatste dag van de transfermarkt zijn droom uitkomen. AC Milan had zich bij Anderlecht voor hem gemeld nadat ze enkele weken daarvoor al eens hun interesse in de amper 20-jarige Belg hadden laten blijken. Saelemaekers vertelde in de Waalse talkshow La Tribune dat hij pas in de gaten kreeg dat er een doorbraak was toen plots een heleboel fans van de Italiaanse topclub hem begonnen volgen op sociale media.

“Ik tikte mijn naam in en zag een heleboel artikels die mijn komst naar AC Milan aankondigden”, aldus Saelemakers. Waarop het nog spannend werd: de clubs bereikten immers op donderdag, de voorlaatste dag van de transfermarkt een akkoord. Er restte Saelemaekers dus nog amper vierentwintig uur om naar Italië te reizen en de transfer af te ronden. “Het was geen simpele dag, met onder andere een vliegtuig dat niet meteen opsteeg. Mijn familie was ook mee, en toen ik vertrok stond mijn moeder te wenen omdat ik naar Italië vertrok.”

Berichtje van Lukaku

De rechtervleugelspeler voelde zich echter meteen welkom bij de Rossoneri door toedoen van twee clublegendes. “Zvonimir Boban (technisch directeur, nvdr) had me de avond voordien gebeld om te zeggen dat hij me nodig had. De transfer lag hem na aan het hart. Vanaf het moment dat hij me gezien had, omarmde hij me. Paolo Maldini ook. Ik ben in een club beland die mij op de eerste plaats wil stellen. Dat doet me plezier.” Ook in de stad Milaan zal Saelemaekers niet lang alleen zitten. “Romelu Lukaku heeft me al een bericht gestuurd om te zeggen dat we deze week gaan afspreken. Hij gaat me alle goede adresjes in Milaan leren kennen.”

Saelemaekers blijkt wel nog wat lessen Italiaans nodig te hebben. Hij gaf toe niets begrepen te hebben van de tactische richtlijnen bij AC Milan. “Om eerlijk te zijn, wist ik zelfs niet op welke positie ik moest invallen. Ze hadden me immers alles in het Italiaans uitgelegd”, lachte hij. “Maar zodra ik gezien had wie vervangen was, wist ik gelukkig waar ik moest gaan staan.”