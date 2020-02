Telkens één duidelijke winnaar: dit zijn volgens jullie de perfecte ‘Blind Getrouwd’-koppels

Wie ziet welke partner voor het altaar staan? Die vraag brandt er op de lippen van de ‘Blind Getrouwd’-fans, nadat VTM de deelnemers van de komende editie lanceerde. Meer dan 2.000 lezers van Het Nieuwsblad gingen dan ook als enthousiaste Cupido’s aan de slag om hun eigen matches te maken. En dat levert - opvallend genoeg - enkele duidelijke koppels op.

Dat Christophe Ramont (38) en Nick Laenen (38) als eerste Vlaamse homokoppel ooit in het huwelijksbootje stappen in Blind getrouwd, wisten we al. Dit jaar doet er immers voor de allereerste keer een homokoppel mee in de Vlaamse editie van het razendpopulaire programma.

De over drie vrouwen en drie mannen kregen van onze 2.000 lezers een match toegewezen.

Winnie (28) & Jonah (30)

Een nerdy kantje. Dat is wat Winnie (28) - een fervente fan van Harry Potter, videospelletjes en boardgames - dolgraag zou krijgen. En dat vonden onze lezers in Jonah Hulselmans (30). Ook hij verslindt boeken en heeft de ‘nerdy factor’ stijlvol mee. Hij ontwerpt immers mobiele applicaties voor bedrijven en soms particulieren.

Fietsen zouden de twee samen kunnen doen, want ook Winnie is niet vies van heel wat sporten zoals wandelen en duiken. Dat ze allebei uit provincie Antwerpen komen, kan alleen maar helpen.

Of hij ook haar kinderwens deelt, valt nog af te wachten, want dat zou een echte dealbreaker kunnen zijn. Maar toch hebben onze lezers zoveel vertrouwen in deze match dat ze hen bestempelen als hun favoriete koppel. Maar liefst 61% van onze stemmers kiest voor dit duo.

Winnie & Jonah. Foto: VTM

Laura (27) & Sonny (30)

De man van Laura’s dromen staat stevig in het leven en is goedlachs. En dat zou volgens onze lezers wel eens perfect Sonny kunnen zijn. Waarom? Zijn ideale vrouw is avontuurlijk, maar vooral iemand met ‘een hoekske af’. “Ik ben snel uitgekeken op té normale mensen. Speciale trekjes en vreemde hobby’s zijn zeker welkom”, vertelde hij.

Zelf vult de sitemanager bij Janssen Pharmaceutica zijn vrije tijd immers met calisthenics, een loodzware vorm van fitness. Ook basket, zwemt en klimt hij. Dat leunt dan weer perfect aan bij Laura haar liefde voor voetbal. “In een ideale wereld is hij ook supporter van Standard. Maar daar valt nog over te onderhandelen”, lachte de Turnhoutse interieurarchitecte.

Zijn ouders zullen het wat vreemd vinden om hun schoondochter pas tijdens het trouwfeest te ontmoeten. “Maar ik kom uit een warm nest, dus ze wordt sowieso met open armen ontvangen”, reageerde hij. Perfect compatibel met Laura, want: “Ik ben een echt familiemens, die band is heel hecht. Ik weet niet of ik samen zou kunnen zijn met iemand die dat niet apprecieert, of met z’n eigen familie niet zo’n band heeft. Dan zou ik me daar slecht over voelen.”

Geen wonder dat de helft van onze lezers kiezen voor deze match bij Laura. Zelfs de fysieke factoren zitten goed, want Sonny heeft de felbegeerde baard waar Laura zo van droomt. Oef!

Laura & Sonny, jullie favoriete match. Foto: VTM

Tatiana (29) & Lothar (26)

Lothar hoopt op een goedlachse en spontane vrouw. Wie naar Tatiana, alias Tati, kijkt, ziet dat helemaal goed komen. 45 procent van onze lezers kiezen voor deze match.

De meest opvallende overeenkomst? De vrouw uit Asper hoopt dat ze een partner krijgt, die af en toe eens zegt: “Kom, we blijven thuis.” En laat dat nu net zijn waar ook Lothar steeds naar uitkijkt. “Koken is mijn passie. Met eten bezig zijn geeft me rust. Ik zou het enorm gezellig vinden om met mijn toekomstige partner achter de potten en pannen te staan. Samen de keuken induiken en de alledaagse drukte achter ons laten: heerlijk.”

Als daar geen liefde van komt, dan weten wij het ook niet meer.

Tatiana & Lothar. Foto: VTM

